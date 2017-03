Zölibat-Sager: „Papst lässt Nachdenken zu“

Nach dem Interview mit Papst Franziskus in der deutschen „Zeit“ haben sich mehrere katholische Würdenträger zum Thema Zölibat bzw. zur Frage der Weihe verheirateter Männer zu Wort gemeldet. „Durch das Anwachsen des Priestermangels ist sie auch in vielen Teilen der Welt dringlicher geworden. Der Papst lässt jedenfalls ein Nachdenken zu“, so etwa der deutsche Kardinal Karl Lehmann.

Mehr dazu in religion.ORF.at