Zemans erneute Kandidatur sorgt für Debatten

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman sorgt in seinem Land für lebhafte Reaktionen auf die Ankündigung, erneut zu kandidieren. Während seine Anhänger die Entscheidung begrüßen, hoffen seine Gegner, dass es Zeman nicht gelingen wird, die Position auf der Prager Burg zu verteidigen.

Laut seinem Herausforderer, dem Schriftsteller und Poptexter Michal Horacek, der bereits früher seine Kandidatur angekündigt hatte, ist die „Zeit gekommen, Zeman eine Rechnung für alle seine Lügen und Beleidigungen auszustellen“. Tschechien verdiene einen besseren Staatschef, so Horacek.

Zeman will nicht „feig“ sein

Der sozialdemokratische Regierungschef Bohuslav Sobotka, dessen Verhältnis zu Zeman seit Jahren angespannt ist, reagierte zurückhaltend. Er sagte, es handle sich um eine „bedeutende Bereicherung des Angebots, das die Wähler haben werden“. Demgegenüber begrüßten mehrere seiner Parteikollegen die Entscheidung Zemans, etwa Innenminister Milan Chovanec. Die CSSD ist seit Jahren in Anhänger und Gegner Zemans gespalten.

Zeman bekräftigte am Freitag in einer Pressekonferenz seine erneute Präsidentenkandidatur. Er begründete die Entscheidung mit den Worten, er spüre die Unterstützung eines Teiles der Öffentlichkeit und „es wäre feige, sie zu enttäuschen“. Außerdem mache er diese Arbeit „gerne“. Zeman kündigte gleichzeitig an, dass er sich bemühen werde, 50.000 Unterschriften für seine zweite Kandidatur zu sammeln, obwohl ihm die Unterschriften von 20 Abgeordneten oder zehn Senatoren reichen würden.