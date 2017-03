Erstmals Jugendliche im Zentrum einer Bischofssynode

Im Herbst 2018 gibt es eine Premiere in der römisch-katholischen Kirche: Erstmals stehen Jugendliche im Mittelpunkt einer Weltbischofssynode im Vatikan. Nach den beiden vorherigen Bischofsversammlungen zu Ehe und Familie lautet das kommende Thema: „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsentscheidung“. „Lasst Euren Schrei hören“, appellierte Papst Franziskus per Brief an die Jugendlichen.

