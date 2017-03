HBO-Miniserie über Wahlkampf zwischen Clinton und Trump

Gerade vier Monate sind vergangen, seitdem Donald Trump aus der US-Präsidentschaftswahl überraschend als Sieger hervorgegangen ist - und schon plant HBO die Verfilmung des teils bizarren Wahlkampfs. Der Bezahlsender habe Regisseur Jay Roach (59, „Trumbo“) mit einer Miniserie beauftragt, wie gestern angekündigt wurde. Titel, Casting und Starttermin stehen noch nicht fest.

Roach hatte bereits beim Dokudrama „Recount“ (2008) über den Florida-Skandal in der Präsidentschaftswahl 2000 und bei „Game Change“ (2012) über den Aufstieg Sarah Palins im Wahlkampf 2008 an der Seite des republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain Regie geführt. In der Rolle der Ikone der rechten „Tea-Party“-Bewegung brillierte damals Hollywood-Star Julianne Moore, die für ihre Darstellung einen Emmy bekam; vier weitere der begehrten Fernsehpreise gab es für die Produktion.

Die Vorlage für das noch titellose Projekt liefern - wie schon bei „Game Change“ - die Journalisten Mark Halperin und John Heilemann, deren Buch über Trumps Sieg gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Verlag Penguin Press erscheinen wird.