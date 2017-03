Lawinengefahr: Hüttengäste sitzen fest

Die kritische Lawinensituation sorgt heute für intensiven Hubschrauberverkehr in Tirols Bergen. In der Jamtalhütte bei Galtür etwa sitzen Dutzende Alpinisten fest. In Sölden war ein deutscher Snowboarder rund 30 Minuten unter einer Lawine begraben und überlebte.

