Feuer zerstört „King Kong“-Figur bei Vietnam-Premiere

Ein Spektakel anlässlich der Vietnam-Premiere von „Kong: Skull Island“ ist gestern Abend zum Desaster geworden. Gerade als ein Moderator die geladenen Funktionäre der Kommunistischen Partei, Diplomaten und Prominenten zur Vorführung des Films in Ho-Chi-Minh-Stadt begrüßte, schoss eine Flamme aus der Dekoration hervor. Dabei handelte es sich allerdings nicht um einen Spezialeffekt.

APA/AFP

Unsachgemäße Handhabung einer Fackel

Ausgelöst wurde der Brand offenbar durch die unsachgemäße Handhabung einer Fackel durch einen Feuertänzer. Die Flammen griffen rasch auf die Figur eines fünf Meter hohen King-Kong-Affen über, die vom Feuer zerstört wurde und aus deren Augen Flammen züngelten. Die anwesenden Filmfans suchten das Weite, während weitere Teile der Dekoration brannten. Das Feuer wurde zwar binnen weniger Minuten gelöscht, doch vietnamesische Nutzer Sozialer Medien stürzten sich mit Häme auf das verunglückte Event, das Teilnehmer per Video festhielten.

Die Neuverfilmung des Horrorklassikers unter der Regie von Jordan Vogt-Roberts ist der erste in Vietnam gedrehte Hollywood-Film. Der 185-Millionen-Dollar-Streifen, der am heutigen Freitag auch regulär in den österreichischen Kinos anläuft, zeigt unter vielen einheimischen Sehenswürdigkeiten auch die Kalksteinklippen der Halong-Bucht im Golf von Tonkin. Zu den Darstellern gehören Samuel L. Jackson, Brie Larson, Tom Hiddleston und John Goodman.