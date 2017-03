Suizidversuch vor Morden

Nach der Ermordung eines Neunjährigen und eines 22-Jährigen im deutschen Herne haben Polizei und Staatsanwaltschaft Stellung zu den Motiven des mutmaßlichen Täters genommen. Marcel H., der sich am Donnerstag selbst der Polizei stellte, habe ein umfassendes Geständnis abgelegt, hieß es am Freitag auf einer Pressekonferenz. Vor der Ermordung des Neunjährigen habe H. demnach versucht, sich das Leben zu nehmen - als das misslungen sei, habe er sich entschieden, einen Mord zu begehen, „um in den Knast zu gehen“. Nach der Bluttat soll sich H. zunächst in einem Waldstück versteckt haben, ehe er einen Bekannten aufsuchte - den er am folgenden Morgen ebenfalls tötete.

