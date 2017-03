Tennis: Thiem will bei Punktejagd abheben

Mit dem ersten 1000er-Turnier des Jahres in Indian Wells geht auch für Dominic Thiem die Punktejagd richtig los. Bei acht Antreten in der höchsten ATP-Kategorie sammelte der ÖTV-Star 2016 insgesamt 660 Punkte.

Luft nach oben ist also vorhanden, schaffte er doch zuletzt allein bei den 500ern in Rio und Acapulco schon 590 Zähler. Gut gemeint hat es in der kalifornischen Wüste jedenfalls schon einmal Fortuna, die dem Österreicher ein durchaus machbares Los auf dem Weg in sein ersten 1000er-Halbfinale bescherte.

