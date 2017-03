Das Korsett des Zwangs zum Wollen

In 15 Tagen feiert die Europäische Union das 60-jährige Jubiläum des Fundaments, auf dem sie gebaut wurde: die Römischen Verträge. Bei einem Sondergipfel in Rom wollen die EU-27, also ohne Großbritannien, sich eine neue Zukunftsvision geben. Noch ist unklar, ob die Lektion, die Polen auf dem Gipfel erteilt wurde, dabei hilfreich oder hinderlich ist. Die Debatte konzentriert sich auf ein altes Streitthema, nämlich, ob immer alle EU-Staaten alles gemeinsam machen wollen müssen.

Lesen Sie mehr …