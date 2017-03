ROG entsperrt Can Dündars Website Özgürüz

Reporter ohne Grenzen (ROG) hat fünf zensierte Webseiten in Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, der Türkei und Turkmenistan entsperrt. Anlass ist der Welttag gegen Internetzensur am 12. März, wie die Organisation heute mitteilte, die sich für Pressefreiheit und freie Berichterstattung weltweit engagiert.

Zeichen gegen die weitreichende Internetzensur

Sie wolle mit der „Aktion Grenzenloses Internet“ ein Zeichen gegen die weitreichende Internetzensur in vielen Staaten setzen. Zu den entsperrten Seiten gehört das neue deutsch-türkische Onlinemedium Özgürüz, dessen Chefredakteur der türkische, inzwischen in Berlin lebende Journalist Can Dündar ist. Das Portal wurde Ende Jänner in der Türkei gesperrt. Ein weiteres Beispiel ist nach ROG-Angaben der Exilsender Meydan TV, der zu den wenigen Quellen für unabhängige Informationen aus Aserbaidschan gehöre.

Um den Zugang zu den zensierten Seiten zu ermöglichen, hat ROG die fünf Websites gespiegelt und auf den Cloud-Servern großer Anbieter wie Amazon und Google abgelegt. Eine Regierung könnte diese Webseiten nur sperren, wenn sie den gesamten Cloud-Server blockiere, teilte ROG mit. Damit träfe sie gleichzeitig Tausende Unternehmen, die Dienste des betreffenden Anbieters nutzen.

Nach den Worten des ROG-Vorstandsmitglieds Matthias Spielkamp sperren zahlreiche autoritäre Regime Inhalte im Internet, um kritische Informationen von ihren Bürgern fernzuhalten. „Regierungen dürfen nicht nach Belieben entscheiden, was Menschen wissen und welche Meinungen sie sich bilden“, sagte Spielkamp.