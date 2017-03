Queen empfängt im Juni spanisches Königspaar

Die britische Königin Elizabeth II. wird im Juni das spanische Königspaar empfangen. König Felipe VI. und seine Frau Letizia seien von 6. bis 8. Juni auf Staatsbesuch in Großbritannien, teilte der Buckingham-Palast heute mit. Dadurch werde der für dieses Jahr geplante Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump „später im Jahr“ stattfinden, sagte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May.

Trump-Besuch verschoben?

Britischen Medien zufolge zeichnet sich der Oktober als Termin für einen Besuch des US-Präsidenten in Großbritannien ab. Dieser dürfte von massiven Protesten begleitet werden. Die britische Polizei hatte zunächst erklärt, sie bereite sich auf einen Besuch Trumps im Juni vor. Später hieß es in Medienberichten unter Berufung auf führende Regierungsvertreter, der Besuch sei verschoben worden.

May hatte Trump bei ihrem Besuch in Washington Ende Jänner im Namen der Queen nach Großbritannien eingeladen. Das löste in Großbritannien scharfe Proteste aus - zumal der Besuch Mays in Washington zeitlich mit der Unterzeichnung des ersten Dekrets zum Einreiseverbot für Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern durch Trump zusammenfiel.

1,8 Millionen Menschen unterzeichneten Petition

Eine Petition an das britische Parlament gegen den Staatsbesuch Trumps wurde mittlerweile von mehr als 1,8 Millionen Menschen unterzeichnet. Eine Gegenpetition unterzeichneten mehr als 300.000 Befürworter. Das spanische Königspaar hatte seinen eigentlich für 2016 geplanten Staatsbesuch wegen der politischen Krise im eigenen Land verschieben müssen.