Umstrittene „Saint Laurent“-Plakate in Paris abgehängt

Umstrittene Plakate des Luxusmodehauses Saint Laurent sind in Paris abgehängt worden. Das bestätigte der Generaldirektor der Werbeaufsicht ARPP, Stephane Martin, heute in Paris. Die ARPP hatte das Modehaus zuvor aufgefordert, die von Kritikern als sexistisch gebrandmarkte Werbekampagne einzustellen. Bereits gestern waren die Plakate an zentralen Stellen der Stadt verschwunden.

„Instrumentalisierung von Frauen“

Die von der Branche getragene Einrichtung hatte von einer „Instrumentalisierung von Frauen“ gesprochen, die zu Sexobjekten degradiert würden. Es gingen über 200 Beschwerden ein. Die Jury der ARPP wolle am kommenden Montag ihre Einschätzung des Falls öffentlich machen, sagte Martin.

Eines der umstrittenen Plakate zeigt eine Frau mit gespreizten Beinen und Netzstrümpfen, ein anderes ein Magermodel, das sich über einem Hocker abstützt. Unter Spitzenabsätzen trägt die gebeugte junge Frau Rollschuhe.