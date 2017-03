Ureinwohner protestierten gegen US-Pipelineprojekt

Ureinwohner haben in Washington gegen eine Ölpipeline protestiert, deren Weiterbau von US-Präsident Donald Trump angeordnet worden ist. Rund 600 Demonstranten, viele von ihnen Indianer, marschierten heute durch die Hauptstadt bis vor das Weiße Haus. Dort riefen Tänzer zu Trommelschlägen den Slogan „Wasser ist Leben“, der sich mit traditionellen Stammesgesängen abwechselte.

Der Protest richtet sich gegen die Dakota-Access-Pipeline. Sie soll im Bundesstaat North Dakota durch ein Gebiet verlaufen, in dem der Stamm der Standing Rock Sioux heilige Stätten hat. Die Ureinwohner sind nicht nur über die Entweihung dieses Landes empört, sondern befürchten zudem, dass ihr Trinkwasser durch Lecks aus der Leitung verseucht werden könnte.

Protestcamp im Februar geräumt

Ein von Indianern und anderen Aktivisten errichtetes Protestcamp auf der Pipelineroute hatten die Demonstranten im Februar geräumt, nachdem ihnen von den Behörden ein Ultimatum gestellt worden war. Der Chef der Standing Rock Sioux, David Archambault, sagte nun bei der Kundgebung in Washington: „Wir sind aber nicht besiegt. ... Zusammen werden wir uns erheben.“

Unter Ex-Präsident Barack Obama war das Pipelineprojekt vorläufig gestoppt worden, Trump ordnete dann jedoch kurz nach seinem Amtsantritt im Jänner per Dekret den Weiterbau an. Die Arbeiten am letzten Teilstück der Leitung wurden daraufhin umgehend wieder aufgenommen.