Erste Liga: LASK lässt sich nicht stoppen

Der Siegeszug des LASK ist auch in der 23. Runde der Ersten Liga nicht gestoppt worden. Die Linzer gewannen heute in Wiener Neustadt dank eines Doppelpacks in der zweiten Halbzeit mit 2:0 und führen die Tabelle nach dem achten Erfolg in Serie weiter mit sechs Punkten Vorsprung auf Liefering an. Austria Lustenau, der erste Verfolger im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga, patzte beim LASK-Stadtrivalen BW Linz und liegt nun bereits elf Zähler zurück.

Mehr dazu in sport.ORF.at