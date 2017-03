13 Jahre Haft für spanischen „Mini-Madoff“

Weil er 350 Millionen Euro mit einem Schneeballsystem erschwindelte, ist der Spanier German Cardona Soler zu 13 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 300 Millionen Euro verurteilt worden. Das Nationale Gericht verurteilte den 46-Jährigen wegen Betrugs, Geldwäsche, Urkundenfälschung und Bildung einer kriminellen Vereinigung, wie aus dem gestern veröffentlichten Urteil hervorgeht.

In Anspielung auf den US-Finanzbetrüger Bernard Madoff, der Anleger um bis zu 65 Milliarden Dollar (61 Mrd. Euro) geprellt hatte, wird Cardona „Mini-Madoff“ genannt.

Cardonas kolumbianische Ehefrau Lina Maria Mantilla wurde wegen Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 900.000 Euro verurteilt.

Immobilien mit Kundengeld gekauft

Cardonas Firma Finanzas Forex zählte in den Jahren 2007 bis 2010 in Europa, den USA und Lateinamerika mehr als 186.000 Kunden, denen er monatliche Renditen zwischen zehn und 20 Prozent für Investitionen in Währungen versprach. Mit dem Geld seiner Kunden kaufte er jedoch Immobilien für sich selbst und Kollegen. 2011 wurde er in der spanischen Stadt Valencia mit zwei weiteren Männern festgenommen.