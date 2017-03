Ski alpin: Shiffrin rückt Gesamtweltcup näher

Mikaela Shiffrin hat gestern bei ihrem Heimrennen in Squaw Valley einen großen Schritt in Richtung erstmaligen Gewinn des Gesamtweltcups gemacht. Die 21-jährige US-Amerikanerin gewann den Riesentorlauf knapp vor der Italienerin Federica Brignone. Mit ihrem zehnten Saisonsieg baute Shiffrin nicht nur ihre Führung im Kampf um die große Kristallkugel weiter aus, sondern hat auch noch Chancen auf den Sieg im RTL-Weltcup. Für die ÖSV-Damen eroberte indes Stephanie Brunner einen Top-Ten-Platz. Elisabeth Kappaurer überraschte mit der besten Laufzeit in der Entscheidung.

