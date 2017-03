Diplomatische Eskalation

Die Eskalation zwischen der Türkei und der EU wegen der Werbung für das kommende Präsidentenreferendum ist perfekt: Die Niederlande entzogen dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu Samstagmittag die Flugerlaubnis. Cavusoglu wollte am Abend in Rotterdam für das Referendum Stimmung machen und hatte die Absicht mit Drohungen in Richtung Niederlande bekräftigt. Damit habe er dem Land keine andere Wahl als den Entzug der Flugerlaubnis gelassen, hieß es aus Den Haag.

