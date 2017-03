Zölibat: Vorarlberger Bischof Elbs offen für Diskussion

Vorarlbergs Landesbischof Benno Elbs unterstützt Papst Franziskus in seiner Haltung, über die Weihe von verheirateten Männern zu Priestern nachzudenken. Die Andeutung von Papst Franziskus, die Kirche müsse darüber nachdenken, ob die Weihe von „Viri probati“, also „bewährten Männern“, zu Priestern einen Weg aus dem Priestermangel weise, zieht weiter Kreise: So spricht sich der Feldkircher Bischof Benno Elbs in einem Interview mit den „Vorarlberger Nachrichten“ (Samstag-Ausgabe) für eine offene Debatte im Blick auf die Situation in pastoral schwächer versorgten Regionen aus: „Man kann über alles diskutieren und soll das auch tun“, so Elbs.

