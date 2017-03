Niederlande verbieten türkischem Minister Landung

Die niederländische Regierung hat dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu vor seinem geplanten Auftritt in Rotterdam keine Landeerlaubnis erteilt.

Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass ein Aufruf an Türken in den Niederlanden zur massenhaften Teilnahme an einem Auftritt des Ministers in Rotterdam die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet habe. Cavusoglu wollte heute Abend auf dem Gelände des türkischen Konsulats in Rotterdam vor geladenen Gästen reden.

Türkei droht mit „harten Sanktionen“

Die Türkei hatte den Niederlanden zuvor mit „harten wirtschaftlichen und politischen Sanktionen“ gedroht, sollten diese Cavusoglu keine Landeerlaubnis erteilen, so der Politiker im Sender CNN.

Einige europäische Länder haben Veranstaltungen türkischer Politiker unterbunden, die unter Auswanderern für das von Präsident Recep Tayyip Erdogan vorangetriebene Verfassungsreferendum am 16. April werben wollten. Erst gestern wurden in Österreich drei Veranstaltungen abgesagt.