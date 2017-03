Mindestens 30 Tote bei Doppelanschlag in Damaskus

Bei einem Doppelanschlag in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 30 Menschen getötet worden. Mehr als 40 Menschen seien verletzt worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien heute mit. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana ereigneten sich die Anschläge in der Nähe eines Friedhofs in der Altstadt.

Anschläge in der von den Truppen des Präsidenten Baschar al-Assad gut gesicherten Hauptstadt sind selten. Ähnliche Anschläge in anderen Landesteilen gingen in der Vergangenheit oft auf das Konto der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).