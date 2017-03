EU: Uneinigkeit bei Ausgleich von „Brexit“-Ausfällen

Der Austritt Großbritanniens aus der EU wird durch den Wegfall der britischen Finanzbeiträge auch ein Loch in das Budget der Union reißen.

Während EU-Budgetkommissar Günther Oettinger davon ausgeht, dass der britische Beitrag von bisher rund neun Milliarden Euro nicht allein durch Budgeteinschnitte kompensiert werden kann und Nettozahler wie Österreich dieses Loch stopfen werden müssen, sieht Europa- und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) das anders.

Konzept in Arbeit

Da der Abschluss des „Brexit“ vermutlich in die Phase des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in der zweiten Jahreshälfte 2018 fallen wird, arbeitet man im Außenministerium an einem Konzept, das die finanziellen Auswirkungen des „Brexit“ analysiert und Maßnahmen zum Abfangen der Verluste vorschlägt. Dieser sieht vor, dass die Abgänge durch Einsparungen und Reformen hereingebracht werden.

Erstens geht man mit rund 14 Mrd. Euro von einem deutlich höheren Ausfall durch den „Brexit“ aus - und zweitens davon, dass dieser Abgang auch durch Sparmaßnahmen abgedeckt werden kann. In dem Papier wird unter anderem Personalabbau bei den EU-Institutionen von 12,8 Prozent (das entspricht dem Anteil der britischen Bevölkerung an jenem der gesamten EU), Kürzung des gesamten EU-Budgets um den bisherigen Beitrag der Briten und personelle Halbierung der EU-Kommission auf 14 Kommissare vorgeschlagen.

Laut Berechnungen Spaniens könnte der „Brexit“ dafür sorgen, dass Österreich rund 458,61 Millionen Euro mehr in den EU-Haushalt einzahlen muss. Deutschlands Beiträge würden um rund 4,2 Mrd., Frankreichs um 1,7 Mrd. steigen. Spanien müsste 888 Millionen mehr zahlen.