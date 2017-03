Bundesliga: Salzburgs offene Rechnung mit Admira

Meister Salzburg hat mit acht Siegen in Folge wieder die Führung in der Bundesliga übernommen. Heute gastieren die „Bullen“ in der 25. Runde bei der Admira und haben dabei noch eine offene Rechnung. Die Südstädter waren das letzte Team, das Salzburg Ende November eine Niederlage zufügen konnte. „Das hat geschmerzt, weil wir die klar bessere Mannschaft waren“, sagte Salzburg-Coach Oscar Garcia. Die Admira weiß, was sie erwartet, geht aber aufgrund der Frühjahrsergebnisse ebenfalls gestärkt in die Partie.

