Fußball: Fünftligist setzt im Cup auf zornige Arsenal-Fans

Nach dem unrühmlichen Auftritt in der Champions League will sich Arsenal mit seinem angeschlagenen Trainer Arsene Wenger mit dem Halbfinal-Einzug im FA-Cup rehabilitieren. Mit Fünftligist Lincoln City wartet heute allerdings ein unangenehmer Gegner, der schon einige Topclubs das Fürchten gelehrt hat und beim Gastspiel in London auch auf die zornigen „Gunners“-Fans setzt. „Wenn wir gut beginnen, werden vielleicht 60.000 hinter uns stehen“, sagte Lincoln-Verteidiger Luke Waterfall und träumt vom erstmaligen Halbfinal-Einzug eines Amateurclubs seit 105 Jahren.

