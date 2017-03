Massengrab mit rund 500 Leichen nahe Mossul entdeckt

Im Irak ist nach Angaben von Paramilitärs ein Massengrab mit rund 500 Leichen entdeckt worden. Es befinde sich auf dem Gelände des Badusch-Gefängnisses nahe Mossul, teilten die schiitischen Milizionäre der Haschd al-Schaabi (Volksmobilisierungseinheiten) heute mit. Die Menschen seien von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ermordet worden.

Stimmt mit UNO-Bericht überein

Der IS hatte Mossul im Juni 2014 erobert. Ihr Anführer Abu Bakr al-Bagdadi rief damals bei seinem einzigen öffentlichen Auftritt dort das „Kalifat“ des IS aus, welches irakische und syrische Gebiete umfasste.

In einem 2015 veröffentlichten Bericht der UNO heißt es, der IS habe rund 600 Männer umgebracht, nachdem er das Badusch-Gefängnis im Juni 2014 eroberte. In dem Gefängnis hielt der IS nach Angaben der irakischen Abgeordneten Vian Dachil nach seiner Offensive 2014 rund 500 Frauen der kurdisch-jesidischen Minderheit gefangen, die als Sexsklavinnen missbraucht worden seien. Die Männer dieser Minderheit wurden umgebracht.

Berichte von Überlebenden

Die Gruppierung erläuterte nicht, wie sie auf die Zahl von 500 Leichen kam. Der UNO-Bericht von 2015 enthielt Schilderungen, nach denen die überwiegend schiitischen Häftlinge des Badusch-Gefängnisses mit Lastwagen zu einer Schlucht gefahren und dort erschossen wurden. Die Schilderungen stammten von Überlebenden, die sich nach eigenen Angaben aus dem Massengrab retten konnten.

Derzeit sind irakische Truppen in Mossul auf dem Vormarsch. Den Ostteil der zweitgrößten irakischen Stadt hatten die irakischen Sicherheitskräfte Ende Jänner eingenommen. Am 19. Februar starteten sie eine Offensive zur Rückeroberung des dichter besiedelten Westteils von Mossul.