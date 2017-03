Formel 1: Tests verheißen Krimi zum Auftakt

Nach den finalen Testfahrten von Barcelona sucht die Formel 1 nach den Lehren für den Saisonstart in zwei Wochen in Australien. An der Spitze deutet sich ein Dreikampf zwischen Mercedes, Ferrari und Red Bull an. Vor allem die „Scuderia“ präsentierte sich auf dem Circuit de Catalunya mit den Silberpfeilen auf Augenhöhe und scheint sogar noch Reserven zu haben. „Ich glaube, Ferrari blufft, die sind viel schneller als sie zeigen“, sagte Lewis Hamilton. Er sieht Mercedes nicht mehr in der Favoritenrolle.

Mehr dazu in sport.ORF.at