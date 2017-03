Ein Toter bei Lawinenabgang im Lungau

In Thomatal in Salzburg ist eine Person bei einem Lawinenabgang getötet worden. Das meldete das Rote Kreuz. Die Lawine dürfte nach ersten Informationen auf dem Nordwestgrat des Königstuhls an der Landesgrenze zu Kärnten abgegangen sein.

Bergretter von Lawine verschüttet

In der Kreuzeckgruppe sind heute zwei Bergretter aus dem Mölltal, die eine Skitour unternommen hatten, von einer Lawine erfasst worden. Sie wurden gerettet. Auch auf der Turrach verschüttete zu Mittag eine Lawine eine Frau.

