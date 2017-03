Neue Linkspartei in Italien aus der Taufe gehoben

In Italien ist heute eine neue Linksbewegung gegründet worden. „Campo Progressista“ (Progressives Feld) heißt die Gruppierung, die der ehemalige Mailänder Bürgermeister Giuliano Pisapia in Rom aus der Taufe gehoben hat. Die neue Partei will an den Parlamentswahlen teilnehmen, die voraussichtlich in einem Jahr stattfinden werden.

Die neue Linkskraft hofft, Stimmen links von der Demokratischen Partei (PD) um Ex-Premier Matteo Renzi zu gewinnen. Sie drängt auf eine Stärkung der sozialen Dimension der EU und auf eine Rückbesinnung auf die sozialdemokratische Tradition der italienischen Linken, die laut Pisapia in den letzten Jahren verloren gegangen sei.

„Wir wollen die Weichen für ein neues Mitte-links-Lager in Italien stellen“, betonte Pisapia. Laut Medienberichten will sich auch die Präsidentin der italienischen Abgeordnetenkammer, Laura Boldrini, der neuen Gruppierung anschließen.