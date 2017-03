Fußball: Bayern eilen Verfolgern davon

Der FC Bayern München eilt seinen Verfolgern in der deutschen Bundesliga davon. David Alaba und Co. feierten heute in der 24. Runde einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Weil sich RB Leipzig zu Hause gegen den VfL Wolfsburg den nächsten Umfaller leistete, vergrößerten die Bayern in der Tabelle ihren Vorsprung auf zehn Punkte. Auch Borussia Dortmund verließ Berlin ohne Zähler.

Mehr dazu in sport.ORF.at