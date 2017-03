Bundesliga: Dämpfer für Ried im Abstiegskampf

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Tabellenschlusslicht Ried heute einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. In St. Pölten kassierten die Innviertler die bereits vierte Niederlage in Serie in der NV-Arena. Die Rieder, die obendrein einen Elfmeter verschossen, verpassten damit die Chance, zumindest vorübergehend mit dem Neunten Mattersburg, der am Abend in Altach gastiert, an Punkten gleichzuziehen.

