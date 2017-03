Skispringen: ÖSV-Adler beenden dreijährige Flaute

Österreichs Skispringer haben nach fast dreijähriger Durstrecke wieder ein Teamspringen für sich entscheiden können. Die von Doppelweltmeister Stefan Kraft angeführte ÖSV-Mannschaft triumphierte heute beim Team-Bewerb in Oslo vor dem Quartett aus Deutschland und Team-Weltmeister Polen. Den bisher letzten Triumph der ÖSV-Mannschaft, für die in Oslo neben Kraft auch Michael Hayböck, Manuel Fettner und Markus Schiffner am Start waren, hatte es im März 2014 im slowenischen Planica gegeben.

