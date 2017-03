Höhen und Tiefen der Wiener Philharmoniker

Ohne sie gäbe es kein Neujahrskonzert und in der Oper wäre es ziemlich still. Heuer feiern die Wiener Philharmoniker ihr 175-jähriges Jubiläum. Dieses gibt es nun auch in Buchform nachzulesen - samt 851 Musikerinnen und Musikern.

