Niederlande-Wahl: Die gespaltene Gesellschaft

Der Wahlkampf in den Niederlanden ist wenige Tage vor der Parlamentswahl am 15. März in seiner heißen Phase. In unzähligen kleinen Wahlveranstaltungen buhlen die Kandidaten der insgesamt 28 Parteien um die Wählergunst. ORF.at hat in den Niederlanden Gespräche mit Sympathisanten und Besuchern geführt, und dabei zeigte sich immer wieder: Die niederländische Gesellschaft ist gespalten und polarisiert wie selten zuvor. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat mit seinen Hetzparolen tiefe Spuren hinterlassen.

Mehr dazu in Schlechte Stimmung trotz guter Zahlen