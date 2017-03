AKP-Abgeordneter sprach in Bregenz vor Anhängern

Der türkische Abgeordnete Muhammet Müfit Aydin lässt sich auch von Veranstaltungsabsagen nicht davon abbringen, in Österreich für ein Ja beim umstrittenen Verfassungsreferendum am 16. April zu werben. Aydin veröffentlichte heute Abend auf Facebook ein Foto, das ihn offenbar im Kreise von österreichischen Anhängern in Bregenz zeigte: „Egal, was sie tun. Unsere Brüder in Österreich sagen Ja.“

Auf Foto mit Chef des österreichischen AKP-Ablegers

Auf dem Foto war Aydin zusammen mit dem Ex-Energieminister Taner Yildiz und dem Chef des österreichischen AKP-Ablegers UETD, Fatih Karakoca, zu sehen. Sie hielten jeweils Schilder mit dem Slogan „Unsere Entscheidung - Ja“ (Kararimiz - Evet) in die Höhe. Das Foto wurde offenbar gestern Abend im UETD-Büro in Bregenz gemacht, in das die türkischen Politiker nach der Absage eines Wahlkampfauftritts in Hörbranz ausgewichen waren.

„Ich bin erfreut, bei unseren Brüdern und Schwestern in Bregenz sein zu dürfen“, schrieb der AKP-Parlamentarier Aydin auf Facebook. UETD-Chef Karakoca zeigte sich auf seiner Facebook-Seite erfreut, dass es „allen Behinderungen zum Trotz“ gelungen sei, „unsere Leute zu treffen“. Karakoca gab in seinem heute Nachmittag veröffentlichten Posting an, dass er sich auf dem Weg nach Linz befinde. Ein Wahlkampfauftritt der beiden AKP-Politiker im Lokal eines Linzer Bosniervereins, der heute Abend stattfinden sollte, war gestern kurzfristig abgesagt worden.