Verwirrung um neue Roamingregeln

Mit 15. Juni ist es so weit: Telefonieren und Surfen im Urlaub kosten nicht mehr extra. Doch die genauen Roaming-Regeln sorgen oft noch für Verwirrung. Zwar kann ab dem Sommer ohne Preisaufschlag in jedem EU-Land telefoniert werden, Telefonate von Österreich in die EU kosten aber weiterhin.

