Glitzer und Glamour beim Grazer Tuntenball

Über 2.500 Besucher haben den Grazer Congress gestern Nacht in einen Ballsaal der Superlative verwandelt. Ganz nach dem Motto des 28. Tuntenballs strahlte in der „Night of Stars“ ein Gast heller als der andere. Der Reinerlös des Balls geht an die zahlreichen Projekte der RosaLila PantherInnen.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at