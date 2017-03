Kurz gegen höhere EU-Beiträge durch „Brexit“

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) will nichts von höheren EU-Beiträgen nach dem „Brexit“ wissen. „Das darf es natürlich nicht sein, es braucht einen Kurswechsel“, so Kurz heute mit Blick auf Berechnungen der spanischen Regierung, wonach Österreich wegen des britischen EU-Austritts jährlich 460 Millionen Euro mehr ins Unionsbudget werde einzahlen müssen.

„Rechtzeitig und deutlich Position“ beziehen

„Diese Berechnungen sind ein Indiz dafür, dass in der EU-Führungsebene der Zug derzeit in die Richtung geht, dass man nach dem ‚Brexit‘ einfach weitermacht wie bisher, indem von den Mitgliedsstaaten mehr eingezahlt wird und sich sonst nicht viel ändert“, sagte Kurz. „Es ist wichtig, dass Österreich rechtzeitig und deutlich Position bezieht“, verwies der Außenminister auf Expertenvorschläge aus seinem Ministerium.

Das Außenministerium rechnet mit einem Ausfall in der Höhe von 14 Mrd. Euro durch den Austritt Großbritanniens. Dieser soll durch Einsparungen kompensiert werden, konkret durch eine Reduzierung der EU-Mitarbeiter um 12,8 Prozent (Anteil der britischen Bevölkerung an jenem der gesamten EU), eine Halbierung der EU-Kommission sowie eine Verlagerung von Befugnissen von der EU-Ebene zu den nationalen Parlamenten, unter anderem in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Integration, Jugend, Sport und Kultur.