Zur „unerwünschten Person“ erklärt

Nach ihrer Ausweisung aus den Niederlanden hat die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya eine „hässliche“ Behandlung beklagt. Die Verhinderung ihres Auftritts in Rotterdam sei „antidemokratisch“, sagte sie am Sonntag nach ihrer Rückreise in die Türkei am Istanbuler Atatürk Airport. Aus den Niederlanden hieß es, dass man Kaya bereits im Vorfeld mitgeteilt habe, dass sie „unerwünscht“ sei - dennoch sei sie eingereist. Sowohl in Rotterdam als auch in Ankara und Istanbul gab es wütende Demonstrationen.

