Ski alpin: Schild erlöst ÖSV-Technikerinnen

Der Bann ist im vorletzten Rennen doch noch gebrochen worden. Bernadette Schild schaffte es gestern im Slalom von Squaw Valley als Dritte auf das Siegerfoto und holte damit den ersten Podestplatz für die österreichischen Technikerinnen in dieser Saison. Der Sieg ging so wie im Riesentorlauf an Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin. Der US-Star holte sich vor eigenem Publikum auch ihre erste Kristallkugel in dieser Saison ab.

