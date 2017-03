Strache fordert härteres Vorgehen gegen Türkei

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will ein härteres Vorgehen gegen die Türkei und EU-Zahlungen dorthin weitgehend einstellen. Außerdem müssten Türken in Österreich strenger auf illegale Doppelstaatsbürgerschaften kontrolliert werden, forderte Strache heute in der ORF-„Pressestunde“.

Er bekräftigte die freiheitliche Forderung, keinerlei neue Einbürgerungen von Türken vorzunehmen, solange es keine Informationen über Doppelstaatsbürgerschaften aus Ankara gebe. Schätzungen gingen von 60.000 Fällen aus, die Zahl müsste aber endlich verifiziert werden, erklärte Strache.

Unterschiedliche Vorgehensweisen vorgeschlagen

Um türkische Wahlkampfauftritte auf österreichischem Boden zu verhindern, gebe es unterschiedliche Ebenen, so der FPÖ-Chef. Man könne einfach Veranstaltungen wegen Sicherheitsbedenken verbieten. Zwar könne man durchaus darüber nachdenken, da oder dort die Gesetze nachzuschärfen, dabei müsse man aber sehr vorsichtig sein, so Strache mit Blick auf die Diskussion über das Demonstrationsrecht.

Man müsse zudem die EU-Beitrittsverhandlungen sofort abbrechen, über Sanktionen nachdenken und die europäischen Zahlungen einstellen. Der EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei gehöre aufgehoben und die Grenzen geschützt. Strache schränkte auf Nachfrage aber ein, dass etwa Zahlungen für die Versorgung von Flüchtlingskindern in der Türkei durchaus sinnvoll seien.

Wahlziel 33 Prozent

Zu den jüngsten Eurofighter-Berichten, wonach der mittlerweile verstorbene FPÖ-Kommunikationschef Kurt Lukasek 2002 gleichzeitig für die Partei und für den Jetanbieter EADS gearbeitet haben soll, verwies Strache einmal mehr darauf, dass die handelnden Personen damals andere gewesen seien: Es habe 2002 große Unruhe innerhalb der FPÖ geherrscht, weil die Basis gegen die Eurofighter gewesen sei. „Daher kam es ja auch zum Bruch“, auch Lukasek sei danach zum BZÖ gegangen. Im neuen U-Ausschuss gehöre alles auf den Tisch, so Strache.

Als Wahlziel für die nächste Nationalratswahl nannte der FPÖ-Politiker einmal mehr, stärkste Kraft zu werden. Wünschenswert wären 33 Prozent, um eine Sperrminorität in Verfassungsfragen zu haben. Dass er für Rot und Schwarz als Vizekanzler zur Verfügung stehen würde, schloss Strache nicht aus.