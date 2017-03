Ski alpin: Shiffrin räumt letzte Zweifel aus

Mit ihrem fulminanten Doppelsieg in Squaw Valley hat sich Mikaela Shiffrin de facto erstmals zur Gesamtsiegerin im alpinen Skiweltcup aufgeschwungen. 378 Punkte Vorsprung sind mehr als die Slowenin Ilka Stuhec in vier ausstehenden Rennen selbst bei einem kleinen Wunder aufholen könnte. Neben der großen und der kleinen Kugel im Slalom könnte die 21-jährige US-Amerikanerin sogar noch die Disziplinenwertung im Riesentorlauf für sich entscheiden. Jedenfalls wird das Weltcup-Heimfinale in Aspen zum großen Fest für Shiffrin.

