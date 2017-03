Rutte: „Total inakzeptabel“

In der diplomatischen Krise mit den Niederlanden hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag seine Drohungen unterstrichen: Den Haag werde „den Preis dafür bezahlen“, so Erdogan in Istanbul. Die Niederlande hatten am Samstag dem türkischen Außenminister die Einreise verweigert und die auf dem Landweg nach Rotterdam gereiste Familienministerin zur deutschen Grenze zurückeskortiert. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte will indes „deeskalieren“ - hielt aber fest: „Was gestern passiert ist, ist total inakzeptabel.“

