Biathlon: Hauser und Eder schlagen als Team zu

Lisa Theresa Hauser und Simon Eder haben bei den Weltcup-Bewerben im finnischen Kontiolahti für den dritten Saisonsieg für Österreichs Biathleten gesorgt. Das Duo holte sich heute in souveräner Manier den Single-Mixed-Bewerb. Hauser und Eder, der am Vortag in der Verfolgung nur knapp den Sieg verpasst hatte, agierten vor allem am Schießstand in einer eigenen Liga.

