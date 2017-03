Fußball: Burgstaller bleibt Schalke-Tormaschine

Winterneuzugang Guido Burgstaller erweist sich für Schalke weiter als absoluter Glücksgriff. Der 27-jährige Kärntner ebnete heute den „Königsblauen“ mit einem Doppelpack einen klaren Heimsieg über Augsburg und sollte sich spätestens mit seinem sechsten Tor im neunten Pflichtspiel für die Gelsenkirchener auch in das Notizbuch von ÖFB-Teamchef Marcel Koller geschossen haben. Bewerbsübergreifend war Burgstaller in dieser Saison für Schalke und im Herbst in der zweiten Liga für Nürnberg gar schon 20-mal erfolgreich.

Mehr dazu in sport.ORF.at