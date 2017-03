Rasmussen sagt Treffen mit Yildirim ab

Dänemark hat am Sonntag auf den heftigen Streit über die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in den Niederlanden reagiert. Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen will sich angesichts der „aktuellen Angriffe der Türkei“ gegen Den Haag nicht mit seinem türkischen Amtskollegen Binali Yildirim treffen. Die dänische Regierung verfolge „sehr besorgt“ die Entwicklungen in der Türkei. Die Niederlande werden „den Preis dafür bezahlen“, drohte indes Präsident Recep Tayyip Erdogan.

