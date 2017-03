Liturgie: Kapellari gegen Reform der Reform

Der emeritierte Grazer Bischof Egon Kapellari hat sich gegen innerkirchliche Tendenzen gewendet, die liturgische Erneuerung in Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65) wieder rückgängig zu machen. „Eine generelle Veränderung des nach dem Konzil erneuerten ‚ordentlichen Ritus‘ der Römisch-Katholischen Liturgie kann und wird es nach meiner Überzeugung nicht geben“, sagte Kapellari am Samstag bei einem Gottesdienst im Gedenken an den Pionier der Volksliturgischen Bewegung, Pius Parsch, in der Klosterneuburger Kirche St. Gertraud.

