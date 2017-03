US-Gesandter: IS in Mossul sitzt in der Falle

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der nordirakischen Stadt Mossul sitzt laut dem US-Beauftragten Brett McGurk „in der Falle“. Die neunte irakische Armeedivision habe heute „die letzte Ausfallstraße aus Mosul abgeriegelt“, sagte McGurk in Bagdad. „Wir legen es darauf an, sie in Mossul nicht nur zu besiegen, sondern sicherzustellen, dass diese Typen nicht entkommen können.“

Ein Drittel von Westmossul zurückerobert

Seit dem Beginn ihrer Offensive in Westmossul vor knapp einem Monat hat die irakische Armee nach eigenen Angaben große militärische Erfolge erzielt. Rund ein Drittel von Westmossul sei vom IS zurückerobert worden, sagte ein Armeevertreter. Aus Rücksicht auf die Zivilbevölkerung müssten die Einheiten allerdings behutsam vorgehen.

Auch der Sprecher des gemeinsamen Einsatzkommandos, Jahja Rasul, hob hervor, dass der Kampf gegen den IS schwierig sei: „Wir kämpfen gegen einen irregulären Feind, der sich unter Zivilisten versteckt und Sprengsätze, Heckenschützen und Selbstmordattentäter einsetzt.“ Es gehe der irakischen Armee bei ihrem Einsatz darum, das Leben von Zivilisten zu schützen.

Bei der Zurückeroberung Westmossuls haben die Soldaten ein Massengrab mit 500 Toten entdeckt.

Im berüchtigten Badush-Gefängnis bei Mosul wurde am Wochenende offenbar ein Massengrab mit hunderten IS-Opfern entdeckt. Die mit der Armee verbündeten schiitischen Milizionäre der Hashd al-Shaabi (Volksmobilisierungseinheiten) teilten mit, sie hätten die sterblichen Überreste von etwa 500 Menschen entdeckt, die vom IS getötet worden seien. Eine unabhängige Bestätigung gab es zunächst nicht.