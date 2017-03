Mehrere Unfälle mit Gleitschirmen in Tirol

Gleich mehrere Paragleiter sind am Wochenende in Tirol abgestürzt. Auf der Seefelder Spitze fiel ein Einheimischer auf eine Schneedecke und löste eine Lawine aus. Zwei weitere Paragleiter landeten in Bäumen. Verletzt wurde niemand.

