Schulautonomie: Gewerkschaft entscheidet am Donnerstag

Die Lehrergewerkschaft will am Donnerstag über ihre Zustimmung zum Schulautonomiepaket der Regierung entscheiden. Das kündigte der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) nach knapp zehnstündigen Verhandlungen im Bildungsministerium an. Eine Empfehlung wolle er bis dahin nicht abgeben, so Kimberger.

Laut Ministerium hat man bei den „konstruktiven“ Gesprächen „alle offenen Fragen geklärt“. Man sei nun zuversichtlich, dass die Gesetzestexte bald in Begutachtung gehen können, so eine Sprecherin.

„Intern diskutieren“

So weit wollte Kimberger noch nicht gehen. Die Ministeriumsvertreter hätten zugesagt, heute sämtliche überarbeitete Entwürfe und morgen sämtliche Erläuterungen dazu zu übermitteln. „Das müssen wir dann durchschauen.“ Eine Empfehlung von ihm werde es bis Donnerstag nicht geben: „Das muss jetzt intern diskutiert werden.“

Man könne auch nicht sagen, dass eine Zustimmung der Gewerkschaft an einem bestimmten Punkt hänge. Man habe das gesamte Paket und nicht nur den dienst- und besoldungsrechtlichen Teil besprochen, da dieser Auswirkungen auf das gesamte Schulrecht habe.

Zentraler Punkt

Mit der Bildungsreform soll den Schulen mehr Autonomie eingeräumt werden. Zentraler Punkt ist die Möglichkeit des Zusammenschlusses von bis zu acht Schulen in „Clustern“ unter einer gemeinsamen „Clusterleitung“. So sollen etwa Ressourcen besser genutzt werden und Lehrer bei Bedarf auch an anderen Clusterschulen unterrichten.

Der „Clusterleiter“ soll einen Großteil der Verwaltung übernehmen, die bisherigen Direktoren zu Bereichsleitern werden und wieder mehr unterrichten. Dadurch frei gewordene Ressourcen sollen in Verwaltungspersonal investiert werden.

Neue Schulverwaltung

Der zweite Teil der Reform betrifft die Schulverwaltung. Diese bleibt in den Grundzügen gleich, es gibt weiter getrennte Zuständigkeiten und Instanzenzüge zwischen Bund und Land. Die Verwaltung soll allerdings - wie schon jetzt in den östlichen Bundesländern - unter einem gemeinsamen Dach erfolgen. Die Landesschulräte werden zu Bildungsdirektionen.