Gefährlicher Löscheinsatz durch Sprengkapseln

Beim Brand einer Bienenhütte in Bad Goisern am Hallstätter ee (Oberösterreich) war die Feuerwehr durch 200 Sprengkapseln einer großer Gefahr ausgesetzt. Die Hitze des Brandes ließ die in der Hütte gelagerten Sprengsätze explodieren.

