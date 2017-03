Mordalarm in Wiener Neustadt

Ein 57-Jähriger soll gestern seine Ehefrau (56) in Wiener Neustadt in Niederösterreich erwürgt haben. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts“, teilte Sprecher Erich Habitzl heute auf Anfrage mit. Der Verdächtige sei in der Früh in die Justizanstalt eingeliefert worden. Habitzl bestätigte einen „Kurier“-Bericht, wonach der Mann alkoholisiert gewesen sein soll.

